«Укрзалізниця» призупинила договори з закупівлі запчастин

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою оптимізації видаткової частини свого бюджету призупинила дію договорів з постачальниками продукції для потреб залізничної галузі, зокрема, щодо закупівлі запасних частин, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, генеральний директор «Укрзалізниці» Борис Остапюк доручив начальникам Одеської та Донецької залізниць припинити дію договорів із закупівлі запасних частин, а також розглянути питання про припинення договірних відносин з постачальниками даної продукції.

«Нове керівництво «Укрзалізниці» в цілому уважно стежить за дотриманням тендерних процедур і в кожному конкретному випадку потенційного відхилення ринкових цін реагує миттєво. Після тривалої паузи "Укрзалізниця" відновила договірну роботу і тепер механізм контролю за тендерами оптимізується», - підкреслюється в повідомленні.

Також повідомляється, що в цілому, з метою оптимізації витрат «Укрзалізниця» прийняла рішення про активне співробітництво з виробниками, постачальниками продукції в частині зменшення рівня закупівельних цін на матеріально-технічні ресурси, роботи та послуги, зокрема за укладеними договорами.

«Зараз залізниці України та підприємства залізничного транспорту проводять відповідну роботу», - додали в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про намір змінити систему поставок запчастин, матеріалів і устаткування для залізничного транспорту з метою вирішення проблеми несвоєчасного забезпечення господарств та структурних підрозділів залізниць витратними матеріалами.

«Укрзалізниця» планує ширше розвивати галузеву кооперацію структурних підрозділів господарств залізниць і підприємств залізничного транспорту з відбору високоякісних виробів і запасних частин. Саме з цією метою, з ініціативи відомства, 12 червня 2014 року вперше в Україні відбулася експозиція виробів залізничного призначення.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.