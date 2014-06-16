На 16 червня призначено додатковий поїзд Луганськ - Київ

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку в столицю України з Луганська, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, призначила на 16 червня 2014 року додатковий поїзд №564/563 сполученням Луганськ - Ясинувата - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, додатковий поїзд №564/563 відправиться 16 червня з Луганська о 21:00 і прибуде до столиці 17 червня о 14:26 з зупинкою на станції Ясинувата о 00:10 до 00:35. У цей же день поїзд відправиться з Києва о 18:38 і прибуде до Луганська 18 червня о 12:00.

Поїзд складається з 15 вагонів: 8 плацкартних, 5 купейних і 2 СВ.

«Поїзд прямує через станції Родакове, Комунарськ, Дебальцеве, Горлівка, Макіївка, Красноармійськ», - наголошується в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в київському напрямку щодоби курсують три графікових поїзди з Луганська (№20, №126 та №134) і два з Донецька (№84, №37).

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в цілях забезпечення евакуації пасажирів з Луганської та Донецької областей, неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону у київському напрямку. Зокрема, на 6 червня були призначені додаткові поїзди №564 Луганськ - Київ та №565 Донецьк - Київ, на період з 11 по 15 червня додатковий поїзд № 565/566 сполученням Донецьк - Київ.

Крім того, починаючи з 2 червня «Укрзалізниця» збільшила кількість вагонів у складах низки потягів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів - до 18-20 одиниць.

З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхали 15 тис. громадян.