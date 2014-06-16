Із Харкова до Бердянська призначили додатковий поїзд

Південна залізниця (ПЗ) із метою задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до місць літнього відпочинку в період із 16 по 30 червня призначила додатковий щоденний поїзд за маршрутом Харків - Бердянськ, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

«Для задоволення потреб населення у перевезеннях залізничним транспортом до місць відпочинку призначено поїзд № 569/572 Харків - Бердянськ. Поїзд курсуватиме щоденно з 16 по 30 червня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, поїзд відправлятиметься з Харкова о 21:14 і прибуватиме до Бердянська о 6:40.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Бердянська з 17 червня о 20:40 і повертатися до Харкова о 06:30, йдеться в повідомленні.

Прес-служба дороги повідомила, що про подальше курсування поїзда Харків - Бердянськ ПЗ повідомить додатково.

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Як повідомляв УНІАН, державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відкрила попередній продаж квитків на 204 потяги, які курсуватимуть з моменту введення нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки - з 1 червня 2014 року, а також на поїзди до Криму з 1 по 15 червня 2014 року.

У новому графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який набрав чинності з 1 червня 2014 року, розроблений розклад для призначення 259 пар поїздів, із них 169 пар цілорічних поїздів, 32 пари літніх поїздів. Крім того, в "Укрзалізниці" зазначили, що при збільшенні пасажиропотоку в літній сезон є можливість для призначення ще 58 пар поїздів за вказівкою.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Її протяжність становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків та дільниць дороги визначають її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне сполучення регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.