Придніпровська залізниця відправить на відпочинок 1,3 тис. дітей залізничників

Згідно з повідомленням, дитячий оздоровчий сезон цього року пройде в три зміни. Зокрема, 16 червня Придніпровська залізниця відправила з Дніпропетровська на відпочинок перших 250 дітей залізничників у відомчий оздоровчого закладу «Сокіл» (Генічеськ, Арабатська стрілка), 17 червня відправить ще 200 дітей із Запоріжжя та Кривого Рогу. Офіційний старт зміни тривалістю 21 день заплановано на 17 червня.

Напередодні першого заїзду в дитячому оздоровчому закладі був виконаний комплекс робіт з благоустрою території, спортмайданчиків та пляжної зони, а також були відремонтовані спальні корпуси і санітарно-побутові приміщення.

«Забезпечувати дітям комфортний відпочинок будуть 100 осіб обслуговуючого персоналу, з яких приблизно половина - це педагоги. Безпеку дітей будуть гарантувати підрозділи воєнізованої охорони Придніпровської залізниці і МВС», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в поточному році оздоровити близько 20 тис. дітей із сімей залізничників у 23 відомчих таборах і санаторіях, розташованих в різних регіонах України.

В оздоровчих закладах залізничної галузі минулого року відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Придніпровська залізниця - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.