У Європі зросли продажі легкових автомобілів

Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), якими володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, продаж легкових автомобілів у травні збільшився порівняно з травнем минулого року на 4,5% - до 1,093 млн автомобілів.

Всі основні ринки європейських країн показали зростання у січні-травні поточного року. Німеччина збільшила продаж нових легкових автомобілів на 3,4%, Італія - на 3,2%, Велика Британія - на 11,6%, Іспанія - на 16,3%, а Франція - на 3%.

У травні поточного року ринок Італії став єдиним з основних авторинків, де обсяги продажу нових легкових автомобілів знизилися - на 3,8%. У Німеччині продаж нових легкових авто зріс на 5,2% у травні порівняно з аналогічним періодом минулого року, у Великій Британії - на 7,7%, в Іспанії - на 16,9%, у Франції - на 0,3%.

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Як повідомляв УНІАН, продаж нових автомобілів у країнах Європи у 2013 році скоротився порівняно з 2012 роком на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Довідка УНІАН. ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.

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Продаж комерційних автомобілів в Європі у 2012 році становив 1,69 млн одиниць.

Сумарний продаж легкових і комерційних автомобілів у Європі у 2012 році становив близько 13,7 млн авто.