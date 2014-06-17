Світовий банк готовий допомогти «Укрзалізниці» реформувати галузь

Директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан висловив готовність надати фінансову підтримку Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») за програмою реформування залізничної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, про це йшлося в ході зустрічі першого заступника міністра інфраструктури Олександра Маліна і першого заступника керівника «Укрзалізниці» Максима Бланка з представниками Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Світового банку.

«Директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан відзначив готовність до співробітництва такого формату», - сказано в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, Міністерство інфраструктури України починає консультації зі Світовим банком у рамках підтримки реформування залізничної галузі на середньострокову і довгострокову перспективи.

Як повідомили в прес-службі з посиланням на Бланка, в рамках потенційного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями «Укрзалізниці» цікавий досвід Світового банку в трьох напрямках: перекваліфікація фахівців галузі, диверсифікація соціальної сфери, бюджетні відносини між залізницею і місцевою владою як замовником соціальних перевезень.

«Ці аспекти розвитку «Укрзалізниці» набагато ширші, ніж вузькокорпоративна реформа. Йдеться про частину великої реформи країни. Тому ми прагнемо до співробітництва зі Світовим банком як основним партнером України, нарівні з МВФ, із впровадження реформ», - цитує прес-служба першого заступника керівника «Укрзалізниці».

За словами директора Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови, для повноцінного співробітництва відомства з банком «Укрзалізниця» повинна мати абсолютну підтримку українського уряду й усіх зацікавлених сторін, а також розробити детальний поетапний план дій у цьому напрямку.

«Вже найближчим часом експерти банку й фахівці «Укрзалізниці» проведуть наступну зустріч із цією метою», - підкреслили в прес-службі.

Крім того, в ході зустрічі Бланк задекларував готовність "Укрзалізниці" до активізації співробітництва з ЄІБ і ЄБРР у частині електрифікації залізничних напрямків Волноваха – Запоріжжя і Долинська – Колосовка, а також закупівлі рухомого складу.

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Як повідомляв УНІАН, Світовий банк є основним партнером України у галузі розвитку. З урахуванням нових інвестицій поточний кредитний портфель Світового банку досягне 3,39 млрд дол. у рамках 11 проектів у країні. З моменту вступу України до Світового банку в 1992 році зобов'язання банку в нашій країні перевищили 8,5 млрд дол. у рамках 43 проектів і програм.

Раніше міністр інфраструктури України Максим Бурбак заявив, що вважає за необхідне реформування залізничної галузі шляхом розділення вантажних і пасажирських перевезень.