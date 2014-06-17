Із 1 липня запустять швидкісний потяг з Києва до Одеси

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір з 1 липня 2014 року запустити щоденний швидкісний потяг №761/762 сполученням Київ – Одеса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«Потяг №761/762 планується до призначення з 1 липня у сполученні Київ – Одеса «Інтерсіті+», - повідомив Бреус.

У той же час він не уточнив, який саме склад буде задіяно на даному маршруті.

«На Одесу відпрацьовується напрямок але поки що не Нyundai, а взагалі «Інтерсіті+». Який потяг курсуватиме в остаточному варіанті, чи це нові придбані крюківські потяги (електропоїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу – УНІАН), чи це Нyundai сьогоднішні, це вже вирішуватиме швидкісна компанія (держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», яка є оператором швидкісних потягів – УНІАН) виключно за технологічним процесом», - пояснив Бреус.

Як уточнили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», квитки на даний потяг вже надішли в продаж.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня генеральний директор "Укрзалізниці" Борис Остап‘юк повідомив, що запуск швидкісного потягу Київ – Одеса заплановано на серпень поточного року, уточнивши, що орієнтовний час у дорозі становитиме 4,5-5 годин.

Раніше «Укрзалізниця» розглядала можливість призначення швидкісного потягу складом "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу на локомотивній тязі за маршрутом Київ – Одеса.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні з швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географію курсування потягів «Інтерсіті+» було розширено.

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Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів, - пасажирських і вантажних.