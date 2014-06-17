Пасажироперевезення до Криму скоротилися майже втричі

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період із 1 по 16 червня 2014 року скоротила пасажироперевезення з материкової частини України до анексованого Криму порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 2,8 раза – до 51,2 тис. пасажирів із 142 тис. осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

За словами Бреуса, у зв'язку з переорієнтацією пасажиропотоку з кримського півострова на інші літні курорти України "Укрзалізниця" призначила поїзди у напрямку Генічеська, Бердянська, Херсона, Миколаєва та Одеси.

Він також повідомив, що загалом у графіку руху поїздів на 2014-2015 роки, який почав діяти з 1 червня, «Укрзалізниця» передбачила курсування 51 пари поїздів у напрямку Криму. На сьогодні у цьому напрямку встановлено курсування 28 пар поїздів, зокрема з України до Криму – 17 пар, із Криму до Москви – чотирьох пар, із Білорусії до Криму – семи пар.

Бреус нагадав, що «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на поїзди до Криму до 15 липня 2014 року.

«На сьогоднішній день ми ведемо роботу з РЗ (Російські залізниці - УНІАН) щодо організації відкриття продажів квитків на поїзди сполученням із Кримом, оскільки ще не всі організаційні питання й взаєморозрахунки вирішені. Це стосується як продажу проїзних документів, так і обслуговування локомотивів локомотивними бригадами в кримському сполученні з території Придніпровської залізниці», - пояснив він.

Також начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» нагадав, що вартість залізничних квитків на поїзди, що курсують між Кримом і материковою Україною, залишиться такою самою й розраховуватиметься за внутрішньодержавними тарифами.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в березні-квітні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою частиною України й анексованим Кримом порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 40,7% – до 493,7 тис. пасажирів із 832,2 тис. осіб.

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його.