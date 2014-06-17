«Укрзалізниця» призначить додатковий поїзд Луганськ - Ясинувата - Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в цілях забезпечення вивезення пасажирів з Луганської та Донецької областей, де в цей час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів, має намір найближчим часом призначити двохгруповий поїзд сполученням Луганськ - Ясинувата - Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

За словами Бреуса, «Укрзалізниця» у разі необхідності, продовжує призначати додаткові поїзди зі східних регіонів. Так, у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку на 17 і 18 червня відомство призначило додаткові поїзди з Луганська, а в найближчі дні планується призначити двохгруповий поїзд Луганськ - Ясинувата - Київ. «Таким чином, одним двохгруповим поїздом ми забезпечимо вивезення пасажирів з Луганська і Донецька, адже повноцінний поїзд з 18 вагонів не потрібний ні в Луганську, ні в Донецьку», - додав він.

Також, за словами Бреуса, фахівці «Укрзалізниці» щодоби відстежують інформацію щодо пасажиропотоку зі східного регіону України та у разі необхідності "Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди.

«Протягом двох тижнів (з 1 по 14 червня 2014 року - УНІАН) для вивезення пасажирів з проблемних регіонів України був призначений додатковий поїзд на 11 рейсів № 565/566 Донецьк - Київ і на 7 рейсів поїзд № 564/563 Луганськ - Київ», - повідомив Бреус.

Крім того, за словами начальника головного пасажирського управління відомства, «Укрзалізниця» спеціально організувала для перевезення дітей з Луганська поїзд № 525/526 Луганськ - Одеса і призначила на 6 рейсів поїзд № 701/702 Сватове - Харків.

«У дні, коли курсували додаткові поїзди, щодоби у вільному продажу залишалося від 70 до 150 місць зі сходу України. Таким чином, завдяки новим поїздам ми повністю забезпечили вивіз жителів східних регіонів, які мали намір покинути небезпечну територію, а зараз ми продовжуємо роботу з призначення поїздів», - підкреслив Бреус.

Також, за його словами, обслуговування і екіпірування пасажирських поїздів, зокрема, що курсують із Донецька і Луганська, проводиться згідно з встановленими нормами.

«Всі підрозділи Донецької залізниці, як і раніше, підпорядковані «Укрзалізниці» та виконують поставлені перед ними завдання і забезпечують безпеку руху», - зазначив він.

Крім того, Бреус також підкреслив, що на сьогодні на сході України курсують 15 пар поїздів за зміненим маршрутом.

«Єдиний напрямок, за яким зараз курсують поїзди, - це через Ясинувату, Донецьк, Красноармійськ, з виходом на Чаплине, Павлоград, Синельникове», - уточнив він.

У прес-службі «Укрзалізниці» додали, що в напрямку сходу України курсують 5 пар поїздів з Південно-Західної залізниці, 2 пари поїздів з Одеської залізниці, 1 пара поїздів Львівської залізниці, 3 пари поїздів на Південній залізниці та 4 пари поїздів із Придніпровської залізниці (зокрема 2 пари поїздів сполученням з Кримом).

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця 29 травня і 3 червня 2014 року перевезла в Сімферополь 416 дітей зі Слов'янська та Краматорська.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці 17 пар пасажирських поїздів курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Червоноармійськ.

З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхало 15 тис. громадян.