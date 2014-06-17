Продаж залізничних квитків через інтернет зріс на 22%

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 1 січня по 17 червня 2014 року реалізувала через Інтернет за допомогою системи бронювання та продажу квитків понад 1,9 млн проїзних документів, що на 22% більше аналогічного періоду 2013 року.

Про це на брифінгу повідомив начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус.

«Щодо інтернет-продажу проїзних документів, то він у 2014 році порівняно з 2013 роком збільшився на 22%», - повідомив Бреус.

Зокрема, пасажири придбали понад 1 млн електронних квитків, які дають право на проїзд без звертання до залізничних кас і які можна оформити виключно через офіційний сайт відомства - booking.uz.gov.ua.

Водночас Бреус нагадав, що на сьогодні електронний квиток діє на 82 поїзди внутрішнього сполучення, у тому числі на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

Також начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» повідомив, що Міністерство освіти і науки готує проект постанови Кабінету міністрів про перенесення терміну оформлення пільгових проїзних документів для студентів на 1 жовтня 2014 року у разі підтвердження даних, що містяться в єдиній електронній базі з питань освіти.

Як раніше анонсувала «Укрзалізниця», з 1 липня 2014 року купити залізничний квиток зі знижкою через офіційну систему відомства зможе кожний студент, зареєстрований в електронній базі даних Міністерства освіти і науки. На сьогодні єдина електронна база студентів міністерства ще перебуває в стадії розробки.

Однак, як підкреслив Бреус, якщо розробку єдиної електронної бази студентів МОН буде завершено до 1 липня, то «Укрзалізниця» готова використовувати її для продажу квитків зі студентською пільгою через свій офіційний сайт.

У даний час студенти можуть купити квитки на проїзд у пасажирському поїзді зі знижкою в усіх залізничних касах, при цьому в разі бронювання квитка через онлайн-систему booking.uz.gov.ua студент має можливість отримати свою знижку при викупі квитка у залізничній касі.

Як повідомляв УНІАН, системою бронювання та продажу квитків на потяги через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% їх загальної кількості.

Довідка УНІАН. Електронний квиток можна придбати виключно через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну в залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

На сьогодні електронний квиток діє на 82 поїзди внутрішнього сполучення, у тому числі на швидкісні поїзди категорії "Інтерсіті+".

На інші поїзди, крім приміських, пасажири можуть через онлайн-систему оформити бланк замовлення, який необхідно обміняти на квиток у будь-якій залізничній касі. Оформлення електронних квитків припиняється за одну годину до відправлення поїзда з початкової станції маршруту.

Усі електронні квитки мають статус розрахункового документа - фіскального чека, що дозволяє використовувати їх як звітності про відрядження.