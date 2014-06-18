На Донбасі відновили залізничне сполучення між Красним Лиманом та Святогірськом

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку з відновленням інфраструктурних об'єктів на станції Красний Лиман (Донецька область), які були пошкоджені на початку червня в результаті зіткнень бойовиків і українських силовиків, з 18 червня 2014 року відновила рух приміських поїздів на ділянці Червоний Лиман - Святогірськ, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, на даній ділянці шляху курсуватимуть вісім приміських поїздів: поїзд № 6204 Красний Лиман - Святогірськ, який відправлятиметься з Красного Лиману о 05:09 і прибувати в Святогірськ о 05:50; № 6215 Святогірськ - Красний Лиман (відправлення з Святогірська о 6:36, прибуття в Красний Лиман о 7:16), № 6208 Красний Лиман - Святогірськ (відправлення о 08:38, прибуття о 09:19), № 6077 Святогірськ - Красний Лиман (відправлення о 10:56, прибуття о 11:36), № 6216 Красний Лиман - Святогірськ (відправлення о 17:34, прибуття о 18:15), № 6211 Святогірськ - Красний Лиман (відправлення о 18:52, прибуття о 19:32), № 6078 Красний Лиман - Святогірськ (відправлення о 20:20, прибуття о 21:01), № 5435 Святогірськ - Красний Лиман (відправлення о 21:27, прибуття о 21:54).

«Під час планування поїздки залізничним транспортом пасажирам слід звертатися за уточнюючою інформацією в залізничні каси та довідкові служби вокзалів, а також стежити за оголошеннями на вокзалах та станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни в графіку руху поїздів», - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня Донецька залізниця скасувала 7 приміських поїздів у зв'язку зі значними пошкодженнями залізничних об'єктів на станції Красний Лиман (Донецька область), які відбулися 3 червня в результаті зіткнень бойовиків і українських військових.

В даний час на сході України проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці 17 пар пасажирських поїздів курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Червоноармійськ.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

