Придніпровська залізниця зафіксувала 3 ДТП на переїздах

Придніпровська залізниця (ПЗ) у січні-травні 2014 року зафіксувала три дорожньо-транспортних пригоди (ДТП) на залізничних переїздах і коліях проти двох випадків за аналогічний період минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період у результаті ДТП постраждали дві людини, тоді як у січні-травні 2013 року не постраждала жодна людина.

«Як відзначають в апараті безпеки руху поїздів і автотранспорту магістралі, всі дорожньо-транспортні пригоди в цьому році сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які проігнорували правила безпечного перетину залізничних колій», - підкреслюється в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що Придніпровська залізниця продовжує здійснювати роботи з підвищення рівня безпеки залізничних переїздів, зокрема, ремонтувати переїзди, оснащувати шлагбаумами та іншими загороджувальними пристроями, системами світлової та звукової сигналізації, покращувати видимість на переїздах та інше.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця у січні-квітні 2014 року зафіксувала два ДТП на залізничних переїздах, що відповідає аналогічному періоду минулого року.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплексу перетину шляхів.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїздів. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою та світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового та не обладнані автоматикою.