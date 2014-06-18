На Донецькій залізниці зменшився невиробничий травматизм

На станціях та перегонах Донецької залізниці (ДЗ) у січні-травні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 35,1% - до 37 випадків з 57, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, за вказаний період Донецька залізниця зафіксувала 22 випадки травм із смертельним наслідком, що на 8 випадків менше показника 2013 року.

Серед травмованих у січні-травні поточного року чотирьох дітей, один випадок зі смертельним результатом. За аналогічний період минулого року на залізниці було травмовано двоє дітей, в тому числі один випадок зі смертельним результатом.

Прес-служба нагадує, що переходити колію можна тільки у встановлених місцях, користуючись при цьому пішохідними мостами, тунелями та переїздами. На станціях, де мостів і тунелів немає, громадяни повинні переходити колії по настилах, попередньо переконавшись у відсутності потяга або локомотива.

Як повідомляв УНІАН, на станціях та перегонах Донецької залізниці в 2013 році через порушення правил безпеки на залізничному транспорті рівень невиробничого травматизму збільшився порівняно з 2012 роком на 26,7% - до 133 випадків.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.

