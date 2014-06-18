Вітчизняні авіакомпанії запропонують українцям нові напрямки

Відповідне рішення Комісії з формування і реалізації державної політики з експлуатації повітряних ліній, до якої входять представники Мінінфраструктури і Державіаслужби, було затверджено наказом Міністерства інфраструктури від 10 червня 2014 р. №242, говориться в повідомленні.

За даними прес-служби, найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) одержала дозвіл на виконання рейсів із Києва до Нахічевані та Ленкорані (Азербайджан), а також із Харкова і Львова до Батумі (Грузія).

Авіакомпанія «Дніправіа» одержала право на здійснення польотів із Харкова до Єревана (Вірменія), Тбілісі, Батумі та Кутаїсі (Грузія), Бургаса і Варни (Болгарія), Баку (Азербайджан), Москви (РФ), з Івано-Франківська - до Відня (Австрія), Варни і Бургаса (Болгарія ), Тель-Авіва (Ізраїль), Мілана (Італія), Риги (Латвія), Гамбурга (Німеччина), Бухареста (Румунія), Варшави (Польща) і Санкт-Петербурга (РФ), із Дніпропетровська - до Бургаса і Варни (Болгарія ).

Авіакомпанія «Ян Ейр» одержала дозвіл на міжнародні польоти з Києва до Ларнака (Кіпр) і Батумі (Грузія), на внутрішні - з Києва до Одеси і Харкова.

Авіаперевізникові UmAir дозволено експлуатувати маршрут із Києва до Багдада (Ірак).

«Мотор Січ» одержала право на виконання рейсів до столиці України із Запоріжжя, Ужгорода, Луганська, Одеси, Дніпропетровська, Львова, Донецька і Херсона.

Дочірня структура турецької авіакомпанії Atlasjet - «Атласджет Україна» одержала право на виконання внутрішніх рейсів із Києва до Львова, Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя, Тернополя, Харкова, Херсона, Чернівців, Донецька, Луганська і Сімферополя.

Компанія «Урга» вже з 18 червня починає працювати на лінії Київ-Львів. Також комісія надала права авіакомпаніям «Урга» і «Крунк» на виконання польотів за межами України.

Як повідомила прес-служба, кожен авіаперевізник формує програму польотів відповідно до графіка відкриття і виконання рейсів з урахуванням NОТАМ Державіаслужби. На сьогоднішній день авіакомпанії не можуть здійснювати польоти в аеропорти Сімферополя, Донецька і Луганська.

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Як повідомляв УНІАН, вітчизняні та іноземні авіакомпанії планують в червні відкрити до двадцяти нових міжнародних рейсів, що з’єднують Київ («Бориспіль») з країнами Європи і Азії.

Пасажиропотік через українські аеропорти за підсумками 2013 року збільшився на 7,3% порівняно з 2012 роком - до 15,133 млн. пасажирів.

