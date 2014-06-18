«Укрзалізниця» продовжила попередній продаж квитків до Криму до вересня

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") продовжила попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у кримському напрямку і назад, до 1 вересня 2014 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, вартість залізничних квитків на поїзди, що курсують між анексованим Росією Кримом і материковою Україною, залишиться колишньою і розраховуватимуться за внутрішньодержавним тарифами.

«Зараз всі охочі можуть придбати квитки до 17 липня 2014 року, тобто за 30 діб до дати відправлення поїзда. На наступні дні продаж квитків буде відкриватися поступово», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на поїзди у кримському напрямку з 1 по 15 червня 2014 року. До цього продаж залишався закритим через неузгодженість ряду організаційних питань з Російськими залізницями.

12 червня «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на потяги до Криму і назад на дати з 16 по 30 червня 2014 року, потім продовжила предпродаж квитків до 15 липня 2014 року.

Укрзалізниця» в період з 1 по 16 червня 2014 року скоротила пасажироперевезення з материкової частини України до анексованого Криму в порівнянні з аналогічним періодом 2013 року в 2,8 рази - до 51,2 тис. пасажирів зі 142 тис. осіб.