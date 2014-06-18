Залізниці збільшили перевезення зернових майже на третину

Залізниці України в січні-травні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи та ін.) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 28,5% - до понад 10,7 млн тонн із 8,33 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, за вказаний період залізниці задіяли в перевезеннях зернових 171,8 тис. вагонів-зерновозів проти 134,2 тис. вагонів у січні-травні 2013 року.

Щодобову кількість завантажених зерновози в січні-травні поточного року склала 1273 вагона.

Зокрема, залізниці за вказаний період навантажили 9,3 млн тонн зерна, задіявши в перевезеннях майже 145 тис. вагонів, з них відправили на експорт у порти 8,34 млн тонн зерна (128,6 тис. вагонів), а на внутрішній ринок - 922,9 тис. тонн (16,4 тис. вагонів).

Також повідомляється, що загальний обіг зерновозів за звітний період зріс порівняно з січнем-травнем 2013 року на 0,08 доби - до 11,4 доби. Зокрема, обіг навантаженого вагона - 3,59 доби; порожнього і транзитного вагонів - по 8,36 доби. У 2013 році оборот вагонів-зерновозів загального парку становив 11,48 доби.

За даними прес-служби, робочий парк вітчизняних зерновозів у червні 2014 року становить 12 679 вагонів, із них в Україні знаходяться 11 597 зерновозів і 1 082 - за її межами. «Такої кількості спеціалізованих вагонів достатньо, щоб перевозити 3,9 млн тонн зернових вантажів щомісяця», - резюмували у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в січні-травні 2014 року збільшили перевезення зерна порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,2% - до 9,3 млн тонн з 7,2 млн тонн.

«Укрзалізниця» в січні-квітні 2014 року збільшила перевезення зернових вантажів порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,9% - до 9,6 млн тонн, задіявши в перевезеннях 152,7 тис. вагонів-зерновозів.

Обсяг зерна, відвантаженого і перевезеного залізничним транспортом України у 2013 році, суттєво скоротився порівняно з 2012 роком - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

Мінагропрод прогнозує експорт зерна з України в 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.