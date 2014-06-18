На Донеччині невідомі пошкодили близько 30 м шляхів

Увечері 17 червня 2014 року невідомі особи пошкодили близько 30 метрів залізничного полотна на перегоні Пантелеймонівка - Путепровід (Донецька область), що спричинило затримку низки пасажирських поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці.

«17 червня 2014 року, о 18:30 на перегоні Пантелеймонівка - Путепровід у результаті несанкціонованого втручання в діяльність залізниці пошкоджено залізничне полотно триколійної ділянки. У результаті чого сталася затримка пасажирського поїзда далекого прямування №19 сполученням Київ - Луганськ на 1 годину 35 хвилин і п'яти приміських поїздів - від одного до двох годин», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на першому і другому шляху залізничники відновили рух 17 червня о 23:13 і 18 червня о 0:20 відповідно. Станом на 10:00 18 червня завершуються роботи по третьому шляху.

"Рух пасажирських і приміських поїздів здійснюється згідно з графіком», - підкреслили в прес-службі.

Як уточнили УНІАН у прес-службі УМВС на Донецькій залізниці, 17 червня поточного року о 19:35 до чергової частини лінійного відділу на станції Микитівка надійшло телефонне повідомлення від чергового по станції Кринична про те, що на перегоні станцій Пантелеймонівка - Путепровід невідомі пошкодили залізничне полотно триколійної ділянки і проліт контактної лінії.

«Проводиться перевірка події, призначена технічна експертиза. Слідчим відділенням лінійного відділу на станції Микитівка розпочато досудове розслідування за ознаками частини 1 статті 258 Кримінального кодексу України - терористичний акт», - уточнили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у цей час на сході України проходить активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.

У зв'язку з несанкціонованим перекриттям руху поїздів на двох ділянках Донецької залізниці 17 пар пасажирських поїздів курсують за зміненим маршрутом через ділянку Лозова - Павлоград - Червоноармійськ.

Починаючи з другої половини травня поточного року на Донецькій залізниці неодноразово відбувалися випадки несанкціонованого втручання бойовиків в роботу залізничного транспорту, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

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Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).