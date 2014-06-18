Реконструкцію дороги Полтава - Харків закінчать за рахунок кредиту Світового банку

Відповідний проект розробляється фахівцями Мінінфраструктури, Укравтодору та Світового банку і є третім в рамках підтримки реформ уряду України в дорожній галузі, сказано в повідомленні.

«Зараз ми чітко розуміємо стратегію подальшого розвитку, після будівництва тих обсягів, які вже законтрактовані. Ці плани продиктовані геополітичною ситуацією в Криму, і в їх основі лежить аналіз зміни вантажних і пасажирських потоків», - цитує прес-служба першого заступника міністра інфраструктури Олександра Маліна.

За його словами, після успішної реалізації запланованих проектів міністерство має намір залучити кошти для здійснення робіт на автодорозі Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Миколаїв для переорієнтації вантажопотоків зі східного регіону України в порти Миколаєва, Херсона і Одеси і туристичних пасажиропотоків в українську континентальну частину Чорноморського узбережжя.

За даними прес-служби, реалізація проекту з реконструкції автодороги Полтава-Харків почнеться після успішного завершення перших двох проектів з ремонту автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці від Борисполя до Лубен і від Лубен до Полтави, а також покращення безпеки руху на інших дорогах.

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Як повідомляв УНІАН, будівництво і ремонт доріг активно кредитує Світовий банк. Зокрема, перший його кредит в 400 млн доларів пішов на капремонт дороги Київ - Харків на ділянці Бориспіль - Лубни. Другий кредит - 450 млн дол. був наданий на капремонт і підвищення безпеки руху на ділянці Лубни-Полтава.