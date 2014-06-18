Кабмін затвердив фінплан «Укрзалізниці» з прибутком 635 млн гривень

Кабінет міністрів України затвердив зведений фінансовий план Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») на 2014 рік з чистим прибутком 634,6 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Сьогодні, 18 червня, на засіданні Кабінету міністрів України затверджено зведений фінансовий план залізниць України на 2014 рік», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, загальний дохід залізниць України в 2014 році передбачений у розмірі 54,6 млрд грн.

Також фінплан на 2014 рік передбачає збільшення чистого доходу від реалізації послуг на 5,4%, або на 2,7 млрд грн, порівняно з фактичним показником 2013 року – до 52,7 млрд грн.

Чистий прибуток у 2014 році також передбачається збільшити на 24%, або на 122,8 млн. грн, порівняно з фактом 2013 року – до 634,6 млн. грн.

Згідно з планом, відрахування до державного бюджету і цільових фондів за підсумками цього року становитимуть 11,8 млрд грн.

«Капітальні інвестиції в 2014 році становлять 8,2 млрд грн. Основними напрямами є придбання основних засобів, модернізація і капітальне будівництво», – зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила чистий прибуток порівняно з 2012 роком на 38,4% - до 545,3 млн. грн з 885,45 млн. грн. Обсяг процентних кредитів і запозичень "Укрзалізниці" в 2013 році становив 17,91 млрд грн.

Дохід "Укрзалізниці" від реалізації послуг минулого року скоротився порівняно з 2012 роком на 3,2% - до 51,05 млрд грн з 52,73 млрд грн.

У 2013 році сума залучених "Укрзалізницею" банківських кредитів становила 11,09 млрд грн, сума коштів за випущеними єврооблігаціями – 4,04 млрд грн, за внутрішніми облігаціями – 2,53 млрд грн.

Відрахування до бюджетів і державних цільових фондів «Укрзалізниці» в 2013 році скоротилися порівняно з 2012 роком на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученні, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.