Додатковий поїзд Луганськ-Київ курсуватиме до 23 червня

Донецька залізниця (ДЗ) у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку до столиці України з Луганська, де в даний час триває активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів, продовжила курсування додаткового поїзду №564/563 сполученням Луганськ – Ясинувате - Київ до 23 червня 2014 року включно, повідомили УНІАН у прес-службі дорогі.

Згідно з повідомленням, з цією метою ДЗ сформувала два додаткові поїзди по 15 вагонів у кожному: вісім - плацкартних, п'ять – купейних, два - СВ.

Цей поїзд відправлятиметься щодня до 23 червня включно з Луганська о 21:00 із зупинками на станції Ясинувате з 0:10 до 0:35, прибуватиме до столиці о 14:26. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься з Києва щодня до 24 червня включно о 18:38 і прибуватиме до Луганська о 12:00.

Поїзд прямує через станції Родакове, Комунарськ, Дебальцеве, Горлівка, Макіївка, Красноармійськ.

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Як повідомляв УНІАН, у київському напрямі щодоби курсують три графікові поїзди з Луганська (№20, №126 і №134) і два з Донецька (№84, №37).

Раніше ДЗ призначила на 16 червня 2014 року додатковий поїзд №564/563 сполученням Луганськ – Ясинувата – Київ.

«Укрзалізниця» з метою забезпечення евакуації пасажирів із Луганської та Донецької областей неодноразово призначала додаткові поїзди зі східного регіону в київському напрямі.

Крім того, починаючи з 2 червня, «Укрзалізниця» збільшила кількість вагонів у низці поїздів, що курсують з Луганська і Донецька, на 5-6 вагонів – до 18-20 одиниць.

З Донецька у зв'язку з напруженою ситуацією і присутністю в місті великої кількості озброєних людей вже виїхала велика кількість громадян.

