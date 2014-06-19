Порошенко схвалив запровадження штрафів за несплату паркування водіями

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 29 травня ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо паркування транспортних засобів”.

За дане рішення проголосували 232 із 292 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з пояснювальною запискою, завданням закону, зокрема, є "визначення підстав та процедури притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб - операторів за порушення встановлених правилами вимог до розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для платного паркування, а також користувачів майданчиків для паркування за несплату вартості послуг з утримання паркувальних майданчиків та паркування на місцях, призначених для паркування інвалідів".Читайте такожВ Україні запроваджено штрафи за порушення правил паркування

Закон передбачає штраф від 8 до 12 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за несплату водієм транспортного засобу вартості послуг із користування майданчиками для платного паркування, обладнаними паркувальними автоматами та іншими технічними засобами, що забезпечують контроль за паркуванням, або автоматичними в'їзними та виїзними терміналами.

Крім того, паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, спричиняє накладення штрафу на водіїв транспортних засобів від 15 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас законом передбачено "чітке розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та Державтоінспекції МВС із контролю за виконанням правил у частині забезпечення безпеки дорожнього руху та у частині розміщення, обладнання і функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів".