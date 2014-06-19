Донецька залізниця запобігла крадіжкам на 300 тис. гривень

Працівники оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці (ДЗ) у січні-травні 2014 року попередили 120 випадків розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 299,7 тис. грн, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період Донецька залізниця передала в правоохоронні органи 155 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці.

З метою попередження розкрадань працівники воєнізованої охорони Донецької магістралі супроводили 53 767 вагонів із номенклатурними й іншими цінними вантажами у складі 11 248 поїздів, під час супроводу працівники 4 рази застосовували табельну зброю.

Під час оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, зокрема за перехід колій у невстановлених місцях, працівники Донецької залізниці затримали 90 осіб, з яких 78 були оштрафовані на суму 2,7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Донецька залізниця у січні-квітні 2014 року попередила 99 випадків розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 252,5 тис. грн.

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Донецької залізниці в 2013 році попередили 322 випадки крадіжок вантажів і майна на суму понад 328 тис. грн.

Довідка УНІАН. Донецька магістраль є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька залізниця обслуговує території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

