Призначено нового в.о. керівника «Украероруху»



Як передає кореспондент УНІАН, нового керівника «Украероруху» представив заступник міністра інфраструктури України Петро Пінкас.

«Керуючись законом України про управління об'єктами державної власності, а також положенням про Міністерство інфраструктури України, міністр Бурбак (Максим Бурбак – УНІАН) підписав наказ про усунення генерального директора «Украероруху» Юрія Чередниченка від виконання обов'язків і призначення виконуючим обов'язки Дмитра Бабейчука», - сказав Пінкас, додавши, що юридично Бабейчук приступив до виконання обов'язків директора «Украероруху» з середи, 18 червня.

Також Пінкас зазначив, що Бабейчук виконуватиме обов'язки керівника підприємства на час проведення перевірки, ініційованої керівництвом Мінінфраструктури стосовно попереднього керівника «Украероруху» Чередниченка.

"До цього часу Дмитро Бабейчук був директором департаменту аеронавігації та зовнішніх зв'язків Державіаслужби України і є визнаним фахівцем у галузі аеронавігації та безпеки повітряного руху не лише в Україні, а й в Європі", - зазначив заступник міністра.

Присутній на брифінгу в.о. гендиректора "Украероруху" Бабейчук повідомив, що першим його завданням на новій посаді стане відновлення стягнення плати за аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України через міжнародну організацію з безпеки аеронавігації "Євроконтроль".

"Одне з перших завдань на цій посаді – відновлення відносин зі стягнення аеронавігаційних зборів за допомогою міжнародної організації з безпеки аеронавігації "Євроконтроль". Як відомо, з 1 січня "Украерорух" почав стягнення цих зборів через офшорну компанію», – зазначив Бабейчук.

За його словами, міністр Бурбак ухвалив рішення припинити роботу з цією компанією й повернутися до двосторонніх відносин із "Євроконтролем" або до багатосторонньої системи, що є частиною ратифікованого пакета щодо членства України в «Євроконтролі».

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Заступник міністра Пінкас також повідомив, що перевірку діяльності "Украероруху" проводить не лише Мінінфраструктури, але й Державна фінансова інспекція, Служба безпеки та Генеральна прокуратура.

По словах Пінкаса, СБУ вже виявила факти розкрадань державних коштів в особливо крупних розмірах під час планової перевірки «Украероруха».

"За фактами, які виявлено під час перевірки, 12 червня цього року головним слідчим управлінням Служби безпеки України почато кримінальне провадження за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах", - сказав Пінкас.

Разом із тим, представники профспілок працівників «Украероруху» вже заявили, що не згодні з вибором керівництва Мінінфраструктури, й виступили проти призначення Бабейчука на посаду в.о. керівника «Украероруху». Зокрема, президент Всеукраїнської профспілки «Федерація профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації та зв'язку України» Олексій Смольський зазначив, що за допомогою призначення нового керівника «Украероруху» Мінінфраструктури «намагається встановити контроль над підприємством, але не над безпекою галузі авіасполучення».

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Міністерство інфраструктури України усунуло від виконання обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України («Украерорух») Юрія Чередниченка на час перевірки господарської діяльності підприємства. 5 червня Служба безпеки України порушила справу стосовно Чередниченка за підозрою в державній зраді.

Пізніше рада «Украероруху» зажадала від президента України і Ради національної безпеки України терміново підпорядкувати «Украерорух» першому віце-прем'єр-міністру – куратору силових відомств до стабілізації ситуації в країні. Також рада "Украероруху" зажадала від уряду розслідувати факт спроби силових структур узяти під контроль головний офіс компанії, а також скасувати наказ Міністерства інфраструктури про усунення з посади керівника підприємства Юрія Чередниченка.