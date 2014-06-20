МАУ відкриває рейси з Харкова до Батумі

Найбільший національний авіаперевізник авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) з 22 червня виконуватиме прямі регулярні рейси між Харковом і туристичним містом Батумі (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, з 22 червня по 29 вересня 2014 року МАУ виконуватиме рейси Харків - Батумі щочетверга і щонеділі з вильотом о 21:50 і рейси з Батумі щопонеділка і щоп'ятниці з вильотом о 01:45.

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Рейси виконуватимуться літаками «Боїнг-737» з двома класами обслуговування – бізнес і економічним.

Мінімальна вартість квитка на рейс в обидва кінці становить 2783 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше МАУ одержала від Міністерства інфраструктури України дозвіл на виконання рейсів з Києва до Нахічевані і Ленкорані (Азербайджан), а також з Харкова і Львова до Батумі (Грузія).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована у 1992 році. Флот компанії налічує 40 авіалайнерів, базовий аеропорт – найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль». Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 міст світу.