На залізницях України збільшилася кількість ДТП

В Україні в січні-травні 2014 року кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19,2% (на 5 випадків) - до 31 випадку, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 26 подій сталося на залізничних переїздах, п‘ять - на коліях поза переїздами.

У ДТП за звітний період загинули 17 людей, що на 10 осіб більше порівняно із січнем-травнем 2013 року, 15 осіб одержали травми (семеро людей за 5 місяців 2013 року).

Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, з них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, через що загинули 23 людини і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину колій.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн. грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху і ще близько 300 млн. грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою і світлофорною сигналізацією, 1497 - з черговими й обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового і не обладнані автоматикою.