Кількість незаконних втручань в роботу залізниць зросла на 60%

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в січні-травні 2014 року зафіксувала 167 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниць, що на 57,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Упродовж 5 місяців 2014 року було допущено 167 випадків незаконних втручань у роботу залізниць України проти 106 за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за вказаний період "Укрзалізниця" одержала 19 повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах і на інших об'єктах інфраструктури проти 14 випадків за аналогічний період минулого року, при цьому всі повідомлення виявились помилковими.

Крім того, у січні-травні поточного року у відомство надійшло 17 повідомлень про встановлення вибухових пристроїв у рухомому складі проти 6 випадків за аналогічний період 2013 року. "Виявлено 25 вибухових пристроїв у рухомому складі і об'єктах інфраструктури, що залишилися з часів Великої Вітчизняної війни (у 2013 році - 22)", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі відзначають зростання кількості крадіжок і пошкоджень елементів рухомого складу й інфраструктури, що призвело до затримки поїздів більш ніж на 30 хвилин і відчепленню рухомого складу від потягів на шляху проходження - 40 випадків проти 34 за аналогічний період 2013 року.

Також за звітний період кількість випадків несанкціонованого перекриття руху поїздів сторонніми особами збільшилася в 3,3 разу – до 23 випадків проти 7 за аналогічний період 2013 року.

Читайте такожНа залізницях України збільшилася кількість ДТП

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-квітні 2014 року зафіксувала 114 випадків несанкціонованих втручань сторонніх осіб у роботу залізниць, що на 50% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

У 2013 році відомство зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,56 тис. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до статті 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загород та інших шляхових об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації і зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів і на посадовців - від 20 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Підкладення на залізничні колії предметів, які можуть викликати порушення руху поїздів, тягне за собою накладення штрафу від 15 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

