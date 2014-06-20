До Дня Конституції призначено додатковий поїзд Hyundai Київ-Харків

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), що є оператором швидкісних поїздів, призначило додатковий модернізований швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem №724/723, який курсуватиме за маршрутом Київ-Харків-Київ з 24 по 26 червня 2014 року включно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, цей поїзд є шостим із десяти поїздів, які були зняті з експлуатації з 12 лютого у зв'язку з виявленням технічних несправностей.

Згідно з повідомленням, поїзд №724/723 сполученням Київ-Харків-Київ відправлятиметься зі столиці о 13:36 і прибуватиме до Харкова о 18:11. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься з Харкова о 13:16 і прибуватиме до столиці о 17:53.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Дарниця, Миргород і Полтава-Київська.

«Квитки вже у продажу на сайті http://booking.uz.gov.ua/ і в усіх залізничних касах», - зазначили у прес-службі.

Раніше УЗШК призначила цей швидкісний поїзд з 13 червня, який на даний час курсує щоп'ятниці і щонеділі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» 29 квітня після модернізації випустила в рейс за маршрутом Київ-Харків швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" – перший з десяти наявних поїздів; 6 травня – повернула ще один поїзд на маршрут Дарниця-Київ-Львів, 15 травня – поїзд Київ-Дніпропетровськ, 24 травня – ще один поїзд на маршруті Київ-Харків, 1 червня – поїзд Київ-Запоріжя-Київ. Крім того, починаючи з 1 червня, «Укрзалізниця» подовжила маршрут швидкісного поїзда №741/742 Київ-Львів до Трускавця.

Також «Укрзалізниця» з 1 червня 2014 року змінила нумерацію швидкісних поїздів "Інтерсіті+", зокрема, нумерація всіх поїздів даної категорії починається з цифри 7, друга ж цифра означає напрям: цифра 1 – донецький напрям, 2 – харківський, 3 – дніпропетровський, 4 – львівський.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.