Одеська залізниця підвищує тарифи на проїзд у приміських поїздах

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, ОЗ підвищить тариф на проїзд у потягах приміського сполучення у межах Одеської дирекції залізничних перевезень на 27%, а у межах Херсонської, Шевченківської і Знам’янської дирекцій - на 30%.

Як відзначають у прес-службі, Одеська магістраль узгодила нову вартість проїзду у приміських потягах з облдержадміністраціями Одеської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської і Вінницької областей.

"Після підвищення тарифів вартість повного квитка у приміському сполученні на території Одеської залізниці, зокрема в Одеській області, встановлено від 4,10 грн до 26,00 грн залежно від дальності поїздки", - уточнили у прес-службі.

Також повідомляється, що проїзд дітей віком від 6 до 14 років, як і раніше, коштуватиме на 25% менше, ніж квиток для дорослого пасажира. Також зберігається 50-відсоткова пільги для студентів згідно з чинним законодавством.

«Питання про перегляд тарифів на приміські пасажирські перевезення з метою їх подальшого підвищення одеські залізничники не порушували перед облдержадміністраціями з першого кварталу 2011 року. Проте критична ситуація з компенсаційними виплатами за перевезення пільговиків (за 2013 рік Одеська залізниця перевезла майже 3,3 млн пасажирів пільгових категорій на суму 30,8 млн грн, а одержала лише 17,6 млн грн., тобто 57,1%) зумовила це підвищення тарифів», - підкреслили в прес-службі.

Крім того, за останні роки зросла вартість енергоносіїв, матеріалів, що і призвело до необхідності збільшення тарифів.

Водночас, ОЗ прогнозує, що до 2015 року зношення електропоїздів, які не купувалися ще з 1994 року, становитиме 82%.

«Незважаючи на значні витрати і серйозні збитки, за минулий рік Одеська залізниця не скасувала жодного приміського потягу», - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вартості проїзду у пасажирських потягах внутрішнього сполучення у два етапи - на 10% у липні і жовтні 2014 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії "Інтерсіті+".

Заборгованість державних і місцевих бюджетів «Укрзалізниці» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році становили понад 6,6 млрд грн, зокрема в приміському сполученні — 3,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів в приміському повідомленні.

Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської і Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і більш як 16% пасажирообороту залізниць України.