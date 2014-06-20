"Укрзалізниця" включить вагон-автомобілевоз до складу поїзда Київ-Донецьк

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 21 червня 2014 року включить вагон-автомобілевоз до складу пасажирського поїзда №37/38 за маршрутом Київ-Донецьк-Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

"З Києва вагон-автомобілевоз відправлятиметься з 21 червня і курсуватиме щодня, а з Донецька - з 22 червня і курсуватиме щодня", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у разі замовлення послуги на перевезення транспортного засобу з допомогою вагона-автомобілевоза у складі поїзда за маршрутом, «Укрзалізниця» гарантує власнику автомобіля наявність місць у купейному вагоні поїзда відповідно до кількості місць в автомобілі.

«Скориставшись послугою вагонів-автомобілевозів можна, незалежно від погодних умов, доїхати до місця призначення найбільш безпечним транспортом зі своїм автомобілем, при цьому відпочиваючи в комфортних умовах і зберігаючи ресурс автомобіля», - цитує прес-служба фахівців головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

Базовий тариф за перевезення 1 тонни автомобіля за маршрутом Київ-Донецьк складає 550 грн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України в 2013 році перевезли у вагонах-автомобилевозах близько 2,5 тис. автомобілів.

Вагони-автомобілевози в даний час курсують в складі наступних поїздів: №41/42 Дніпропетровськ - Львів, № 80/79 Київ - Дніпропетровськ.

Базовий тариф за перевезення 1 тонни автомобіля (без додаткових платежів) за маршрутом Київ - Дніпропетровськ - 385,2 грн, Львів - Дніпропетровськ - 633,6 грн.

Довідка УНІАН. Вагон-автомобілевоз - цілісний металевий вагон, всередині якого передбачені спеціальні засоби для кріплення автомобіля, а також система охорони. Його місткість 6-7 автомобілів загальною вагою 10 тонн і максимально допустимою висотою автомобілів - 1 м 72 див. До складу поїздів можна включити тільки по одному вагону-автомобилевозу.