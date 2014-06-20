Час у дорозі нового швидкісного поїзда Київ-Одеса становитиме 7 годин

Згідно з повідомленням, швидкісний поїзд №761/762, що сполучає столицю з Одесою, відправлятиметься щодня з 1 липня зі станції Київ-пасажирський о 06:07 і прибуватиме до Одеси о 13:20. У зворотному напрямі поїзд відправлятиметься о 15:02 і прибуватиме до столиці о 22:17.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, ще не ухвалене остаточне рішення про те, який саме склад буде задіяний на даному маршруті – швидкісні електропоїзди Нyundai виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem чи нещодавно придбані поїзди Крюківського вагонобудівного заводу.

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«Під час розробки маршруту проходження цього поїзда розглядався варіант його прокладення найкоротшим шляхом - через станції Миронівка - ім. Т. Шевченка - Помошна (534 км., час у дорозі проходження 4,5 - 5 годин. Але у зв'язку з тим, що приведення інфраструктури до вимог швидкісного руху вказаної ділянки вимагало додаткового залучення значних коштів, яких мало, було ухвалене рішення для поїзда «Інтерсіті+» обрати основний пасажирський хід через Жмеринку і Вінницю, який довше на 120 км. Тому зараз час у дорозі поїзда «Інтерсіті+» Київ-Одеса становить 7 годин», - пояснили у прес-службі.

У повідомленні наголошується, що на даний час залізничники проводять необхідні роботи для скорочення часу в дорозі цього поїзда, і передбачається, що упродовж липня цей час буде скорочений на 30 хвилин - до 6 годин 30 хвилин.

Квитки на цей поїзд вже є у продажу на офіційному сайті «Укрзалізниці» - http://booking.uz.gov.ua і в усіх залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор Бреус повідомив, що «Укрзалізниця» планує з 1 липня 2014 року запустити щоденний швидкісний поїзд №761/762 сполученням Київ-Одеса, проте не уточнив, який саме склад буде задіяний на даному маршруті, пославшись на те, що це рішення прийматиме Українська залізнична швидкісна компанія, що оперує швидкісними поїздами.

Раніше «Укрзалізниця» розглядала можливість призначення швидкісного поїзд складом "Україна-2" виробництва Крюківського вагонобудівного заводу на локомотивній тязі за маршрутом Київ-Одеса.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.

Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук, Полтавська обл.) є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.