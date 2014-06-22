На Донеччині невідомі підірвали колію, 14 вагонів зійшли з рейок - Укрзалізниця

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

"Сьогодні, 22 червня 2014 року о 15 год. 35 хв. на ділянці Іловайськ – Кутейникове невстановленими особами було скоєно підрив непарної колії. На момент вибуху на перегоні знаходився вантажний поїзд №2921 із вантажем (огарки колчеданні). Унаслідок вибуху зійшло з рейок 14 вагонів", - сказано в повідомленні.

За оперативною інформацією, локомотивна бригада не постраждала. Втрати вантажу немає. Обставини інциденту з’ясовуються, сповіщено всі причетні служби.

Читайте такожКількість незаконних втручань в роботу залізниць зросла на 60%Наразі здійснюються відновлювальні роботи за допомогою залізничної спецтехніки. Рух поїздів на даній дільниці буде відновлено у максимально можливі терміни, пообіцяли у прес-службі.

Крім цього, сьогодні о 15 год. 55 хв. на перегоні Іловайськ – Моспіне Донецької залізниці було зафіксовано ще один випадок підриву колії невстановленими особами. За оперативною інформацією, у момент вибуху на колії перебував тепловоз. Рухомий склад не пошкоджений, локомотивна бригада не постраждала. Внаслідок вибуху пошкоджено три залізобетонні шпали, зламані рейки. На даний момент на ділянці здійснюються відновлювальні роботи. Обставини інциденту з’ясовуються.