Японські автовиробники Honda і Nissan відкликають понад 2 млн автомобілів по всьому світу через проблеми з подушками безпеки.

Про це повідомили сьогодні представники корпорацій, пише "Прайм".

Відкликанню підлягають 2,03 млн машин Honda і 130 тис - Nissan, включаючи модель Nissan Cube.

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Несправність механізму подушок безпеки від японського виробника автозапчастин Takata вже призвели до відкликання у квітні 2013 року понад 3 млн автомобілів корпорацій Toyota (1,73 млн) і Honda (1,14 млн). Раніше в цьому місяці Toyota повідомила про відкликання 2,27 машин через аналогічну проблему.