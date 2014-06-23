На ПЗ невиробничий травматизм скоротився майже на чверть

Кількість травм зі смертельним результатом також скоротилося порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 43% - до 16.

"Серед загиблих у цьому році є дитина віком до 16 років. У минулому році було зафіксовано три таких випадки", - наголошується в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі, найчастіші причини травмування - ходіння по залізничних коліях, а також проходження через колії у невстановлених місцях або перед поїздом, що наближається.

З метою попередження таких випадків Придніпровська магістраль проводить ряд організаційно-технічних заходів, зокрема, встановлює стенди попереджувального характеру в місцях перетину залізничних колій, регулярно сповіщає пасажирів на вокзалах і станціях по гучному зв'язку про правила безпеки на залізничних об'єктах, про прибуття-відправлення рухомого складу і маневрові роботи, проводить ремонт залізничних переїздів, приладів зовнішнього освітлення станцій та посадочних платформ.

Для попередження випадків травмування сторонніх осіб, у першу чергу неповнолітніх, ПЗ у травні провела місячник профілактично-роз'яснювальної роботи серед школярів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних колій, під час якого понад 30 тис. учнів та студентів прослухали лекції та переглянули профілактичні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, на Придніпровській залізниці у січні-квітні 2014 року невиробничий травматизм скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 29,4% - до 24 випадків із 34.

У 2013 році на станціях і перегонах ПЗ невиробничий травматизм скоротився порівняно з 2012 роком на 1,6% - до 126 випадків.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.