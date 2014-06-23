На Донеччині потяги пустили в обхід після підриву терористами залізничних шляхів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий.

Він нагадав, що підрив був здійснений на ділянці на перегоні між станціями "Іловайськ - Кутейникове" Донецької області, в результаті чого з рейок зійшли 14 вагонів вантажного поїзда. Постраждалих немає.

На даний час "Укрзалізниця" відновила рух поїздів в даному напрямку об'їзними шляхами, сказав Чеповий.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня о 15.35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове невстановленими особами був здійснений підрив непарної колії, в результаті чого зійшли з рейок 14 вагонів вантажного поїзда.

За оперативною інформацією, локомотивна бригада не постраждала. Втрати вантажу немає. Обставини інциденту з'ясовуються.