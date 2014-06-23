Залізниці України скоротили вантажоперевезення до 172 млн тонн

Залізниці України в січні-травні 2014 року скоротили перевезення вантажів на 0,7% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 171,7 млн тонн зі 172,8 млн тонн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, за вказаний період експортні вантажні перевезення зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,3% - до 59,8 млн тонн, тоді як транзитні вантажоперевезення скоротилися на 5,7% - до 13,9 млн тонн.

Водночас імпортні перевезення скоротилися на 3,6% - до 13,5 млн тонн, а перевезення вантажів у внутрішньому сполученні на 3,8% - до 84,4 млн тонн.

Залізниці країни у внутрішньому сполученні збільшили перевезення таких номенклатур вантажів: цементу - на 5,6%, лісових вантажів - на 1,5%, хімікатів - на 7,1%, кам'яного вугілля - на 1,6%, автомобілів - на 79%, залізної та марганцевої руди - на 0,2%.

Також повідомляється, що залізниці збільшили обсяг вантажоперевезень на експорт завдяки збільшенню перевезень кам'яного вугілля на 48,5%, нафти і нафтопродуктів - у 2,1 раза, чорних металів - на 12,5%, лісових вантажів - на 15,5%, зерна і зернових вантажів - на 16,7%, руди залізної і марганцевої - на 0,9%.

Крім того, обсяги імпортних перевезень нафти і нафтопродуктів зросли на 15,5%, мінбудматериалів - на 4,4%, кольорових металів і виробів з них - на 14%, руди залізної і марганцевої - на 10,6%, зерна і зернових - у 2,6 раза, хімічних і мінеральних добрив - на 67,4%.

Обсяги транзитних перевезень зерна і зернових вантажів за звітний період збільшилися у 2,8 разу, цементу - на 31,1%, коксу - на 15,8%, чорних металів - на 6,9%, автомобілів - на 11,8%, нафти і нафтопродуктів - на 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, залізниці у січні-березні 2014 року збільшили вантажоперевезення по порівнянні з аналогічним періодом 2013 року на 1,1% - до 101,95 млн тонн.

«Укрзалізниця» у 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн. Відомство планує в 2014 році збільшити перевезення вантажів на 1,2% - до 447,006 млн тонн вантажів.