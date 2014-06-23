Росії загрожує повна зупинка повітряного вантажопотоку в Європу вже з 1 липня

Мінтранс РФ і Єврокомісія не змогли домовитися про нові правила авіабезпеки для перевезення вантажів. Це загрожує повною зупинкою вантажопотоку і пошти в Європу вже з 1 липня. Мінтранс РФ хоче попросити Брюссель відстрочити введення правил або зупинити вантажний авіатранзит через Росію для ЄС, пише "Комерсант" (Росія).

Заступник міністра транспорту РФ Валерій Окулов провів нараду щодо запровадження з 1 липня регламенту ЄС з авіабезпеки для вантажоперевезень. Через тиждень вивантажувати вантажі в ЄС зможуть лише компанії, які отримали статус "перевізника з третіх країн". Для цього потрібно узгодити з Брюсселем програму заходів безпеки для вантажів і пошти, а валідатор з ЄС повинен перевірити аеропорти відправлення вантажів на відповідність вимогам. Вони повинні дати детальну інформацію про інфраструктуру і системи охорони. За даними "Ъ", послуги валідатора коштують понад €200 тис. Мінтранс зберігає жорстку позицію щодо регламенту. "Росія не має наміру проводити додаткові перевірки або надавати закриту інформацію, аеропорти і перевізники регулярно проходять перевірки у ICAO і IOSA, яких достатньо",- говорить один зі співрозмовників "Ъ". Але в поточній ситуації Мінтранс вирішив попросити у ЄС відстрочки на час переговорів.

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