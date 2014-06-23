«Укрзалізниця» завтра повністю відновить після вибуху колію на Донеччині

18:33, 23 червня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Працівники залізниці повинні відновити 250-300 метрів колії і підняти 14 вагонів, які були перевернуті в результаті вибуху

«Укрзализныця» завтра полностью восстановит после взрыва ж/д пути на Донеччине / Фото УНИАН

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до кінця дня 24 червня повністю завершити роботи з відновлення залізничних колій на ділянці Іловайськ-Кутейникове Донецької залізниці, де 22 червня невідомі особи підірвали колію, якою рухався вантажний потяг.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», працівники залізниці повинні відновити 250-300 метрів колії і підняти 14 вагонів, які були перевернуті в результаті вибуху.

У відомстві зазначили, що ведуться роботи з відновлення колії, проте там, де все ще лежать вагони, виконати ремонт поки неможливо.

Вагони, що зійшли з рейок, в результаті підриву, піднімають два відновлювальних потяги, два крана, три бульдозери та інша техніка. На відновлювальних роботах задіяно близько 100 залізничників. Станом на 16:00 23 червня співробітники підняли вісім вагонів.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове невідомі підірвали непарну колію. На момент вибуху на перегоні знаходився вантажний потяг № 2921 з вантажем (огарки колчеданні). В результаті вибуху зійшли з рейок 14 вагонів. За оперативною інформацією, локомотивна бригада не постраждала. Втрати вантажу немає. Обставини інциденту з'ясовуються, сповіщені всі причетні служби. Рух поїздів на даній ділянці тимчасово призупинено.

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