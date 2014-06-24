У Запорізькій області підірвали залізничний міст

Сьогодні о 2:20 ночі до чергової частини Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили міст на виїзді з міста Оріхів в бік села Новоданилівка.

Про це повідомляється на сайті ГУМВС України у Запорізькій області.

Зазначається, що на місце пригоди негайно виїхало керівництво ГУМВС України в Запорізькій області та оперативних служб, вибухово-технічна і кінологічна служби, криміналістична лабораторія ГУМВС та слідчо-оперативна група у повному складі.

Було встановлено, що невідомі шляхом вибуху пошкодили опору залізничного мосту в бік села Новоданілівка Оріхівського району Запорізької області. Подію зареєстровано до Єдиного обліку.

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Пасажирський потяг сполученням «Бердянськ – Дніпропетровськ» зупинено на під’їздах до місця події.

Згідно чинного законодавства, кримінальне провадження за даним фактом здійснюватиметься Службою безпеки України.