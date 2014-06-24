Через підрив моста в Запорізькій області змінено маршрут трьох поїздів

11:53, 24 червня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Підрив мосту на перегоні Оріхівська - Мала Токмачка Запорізької області стався у ніч на 24 червня.

Фото УНИАН

Придніпровська залізниця змінила маршрут курсування трьох пар пасажирських поїздів через підрив моста на перегоні Оріхівська - Мала Токмачка у Запорізькій області у ніч на 24 червня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Придніпровської залізниці.

«У ніч на 24 червня невідомі підірвали залізничний шляхопровід на 252-му кілометрі перегону Оріхівська - Мала Токмачка, - йдеться в повідомленні. - Вибухом пошкоджено першу опору, металеві конструкції і дерев'яні бруси одного з прогонів моста».

Як наголошується, на момент вибуху поїздів на ділянці не було, постраждалих немає.

Водночас, за інформацією Придніпровської залізниці, на ранок вівторка, 24 червня, повністю зупинено рух на ділянці Запоріжжя - Пологи. «Пасажирські поїзди № 569/570 Харків - Бердянськ - Харків, № 211/212 Москва - Бердянськ - Москва та № 471/472 Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Бердянськ - Дніпропетровськ, Кривий Ріг до відновлення моста курсуватимуть за зміненими маршрутами - через Запоріжжя, Федорівку, Великий Токмак, Бердянськ», - йдеться в повідомленні.

Як підкреслили у Придніпровській залізниці, залізничний міст на 252-му кілометрі перегону Оріхівська - Мала Токмачка було споруджено у 1902 році і відновлено у 1949-му. Це 4-прогнонна металева споруда висотою 89 м над автодорогою Запоріжжя - Великий Токмак.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове (Донецька область) невідомі також вчинили підрив непарної колії. На момент вибуху на перегоні знаходився вантажний поїзд № 2921 з вантажем (огарки колчеданні). У результаті вибуху зійшли з колії 14 вагонів. За оперативною інформацією, локомотивна бригада не постраждала. Втрати вантажу немає. Обставини інциденту з'ясовуються, повідомлено усі служби. Рух поїздів на даній ділянці було тимчасово зупинено.

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