В «Укрзалізниці» розповіли подробиці вибуху залізничного мосту на Запоріжжі

Про це повідомив УНІАН представник «Укрзалізниці», директор інституту «Дніпрозаліничпроекту» Василь Ковальчук.

На даний момент встановлено, що залізничне полотно деформоване, металеві конструкції мосту просіли, під рейками глибока дірка.

Як розповів Ковальчук, міст зазнав пошкодження середнього ступеня тяжкості. Вибух був середній потужності, тому пошкоджений частково. Його повного обвалу не сталося. Пошкоджено підфермовий майданчик проміжної опори з боку станції «Оріхівська».

Фахівці не виключають, що було застосовано накладний заряд, можливо, з великою кількістю тротилу.

Наразі на місці події працює криміналістична лабораторія. Вивчається характер руйнування полотна і можливість його ремонту.

Правоохоронні органи не коментують інцидент. Розслідуванням займається СБУ Запорізької області.

Як зазначають місцеві жителі, залізничний міст не охоронявся.

Читайте такожУ Луганській області двічі підірвали залізничні колії

Як повідомляв УНІАН, 24 червня о 2:20 ночі до чергової частини Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідомі підірвали міст на виїзді з міста Оріхів у бік села Новоданилівка.

Читайте такожЧерез підрив моста в Запорізькій області змінено маршрут трьох поїздів

Подію зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Пасажирський потяг сполученням «Бердянськ - Дніпропетровськ» зупинено на під'їздах до місця події.