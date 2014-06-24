Росія хоче пустити поїзд Сімферополь - Москва через Керченську переправу

Залізничники розглядають питання про запуск поїзда за маршрутом Сімферополь - Москва, який буде курсувати через Керченську поромну переправу.

Про це сьогодні на засіданні громадської експертної ради "Загальноросійського народного фронту" заявив директор підприємства "Кримські залізниці" Андрій Каракулькін, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"За дорученням заступника міністра транспорту Росії розглядається питання про збір нового пасажирського поїзда сполученням Сімферополь - Москва, який буде курсувати через Керченську поромну переправу", - заявив Каракулькін, додавши, що "вже був проведений пробний накат і визначено, що у складі буде не менше дев'яти пасажирських вагонів".

За словами Андрія Каракулькіна, пробний накат вже відбувся. За попередніми розрахунками, пором зможе перевозити не менше дев'яти вагонів з пасажирами.

Зараз пороми перевозять на півострів і назад лише вантажні залізничні склади, зокрема, з бензином.

В даний час поїзд Сімферополь - Москва курсує в анексований Крим через територію України.

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Як повідомляв УНІАН, залізничні пасажирські перевезення між Росією і Україною за останні три місяці впали на 70%.