Експерти вважають, що зараз склалися унікальні умови для реформи "Укрзалізниці"

Про це йдеться в листі міжнародної консалтингової компанії A.T. Kearney за підписом керівника транспортної практики A.T. Kearney в Східній Європі Євгенія Богданова на адресу Кабінету Міністрів України.

Автор вказує, що за останні три роки прибуток Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" скоротився в чотири рази. Знос основних засобів перевищує 80%, власні кошти спрямовуються на фінансування інвестицій не в повному обсязі, при цьому зростає боргове навантаження і необхідність спрямовувати всі власні кошти на обслуговування боргу, йдеться в листі.

"Сучасний стан залізничного комплексу України не дозволить йому забезпечити зростання і розвиток економіки країни без глибинних реформ", - роблять висновок фахівці A.T. Kearney.

Читайте такожЗалізниці України скоротили вантажоперевезення до 172 млн тоннВони зазначають, що в поточній ситуації здійснення реформ істотно ускладнено, тому що "Укрзалізниця" об'єднує в собі господарські функції та функції державного регулювання. Однак, додають фахівці A.T. Kearney, "зараз в Україні існують унікальні політичні та економічні умови для проведення глибинних реформ у галузі".

У листі йдеться, що ще в 2011 році компанія спільно з ДАЗТУ провели комплексну стратегічну діагностику "Укрзалізниці", і розробили модель реформування галузі.

Першочергові кроки реформи припускали акціонування ДАЗТУ і розробку методик розрахунку тарифів і тарифних політик як основного інструменту державного регулювання галузі.

У сфері вантажних перевезень передбачалося зберегти інтеграцію управління інфраструктурою та локомотивами, виділити вагонний парк в дочірні та незалежні спільноти і збереження єдності управління парком.

Читайте такожКабмін затвердив фінплан «Укрзалізниці» з прибутком 635 млн гривеньУ сфері пасажирських перевезень далекого сполучення, передбачалося виділити перевізника в окрему структуру, дати приватним перевізникам допуск на ринок і розділити "соціальні" і "комерційні" сегменти.

У сфері приміського сполучення, передбачалося виділити перевізника в окрему компанію, і створити регіональні компанії спільно з органами місцевої влади.

Нагадаємо, в лютому 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про особливості створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування". Згідно із Законом, до червня 2012 року Кабінет міністрів зобов'язаний був прийняти постанову про створення АТ "Укрзалізниця". Але через протидію з боку "сім'ї", реформа зупинилася.

Міністерство інфраструктури, очолюване Максимом Бурбаком, розробило Дорожню карту реформування залізничного транспорту (на 2014-2015 роки). Згідно з нею, до 30 травня Кабінет міністрів повинен бути поданий проект постанови про проведення першого етапу реформи "Укрзалізниці", який передбачає акціонування ДАЗТУ. Тим не менш, Кабінет міністрів вже кілька разів відкладав розгляд проекту постанови. За даними тижневика "Дзеркало тижня", гальмування реформи відбувається через опір чиновників "Укрзалізниці".

Сьогодні Державна адміністрація залізниць України "Укрзалізниця" - це шість незалежних залізниць, які працюють в різних регіонах країни, а також десятки самостійних підприємств. Всі вони мають юридичний статус державних підприємств.