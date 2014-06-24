Між Києвом і Одесою курсуватиме швидкісний потяг українського виробництва

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») залучить на маршруті Київ-Одеса склад швидкісного електропоїзда ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу, який почне курсувати з 1 липня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації електропоїзда повідомив гендиректор Української залізничної швидкісної компанії (УЗШК) Леонід Лобойко.

«На Одесу першим піде крюківський ЕКр1», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує з 1 липня 2014 року запустити щоденний швидкісний поїзд сполученням Київ-Одеса категорії «Інтерсіті+». Час у дорозі поїзду за маршрутом становитиме 7 годин.

Читайте такожКрюківський вагонзавод передав «Укрзалізниці» 2 нові швидкісні поїзди

Довідка УНІАН. ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці". Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.