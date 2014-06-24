Між Києвом і Львовом почав курсувати український швидкісний поїзд

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з 24 червня запустила склад швидкісного електропоїзда ЭКр1 (клас Інтерсіті+) виробництва «Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за маршрутом Київ - Львів.

Перед відправленням електропоїзда, його урочистий огляд провів міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

За словами міністра, вартість ЭКр1 в два рази менша, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai і становить 200 млн грн з ПДВ.

«Десь удвічі дешевше», - сказав Бурбак, зазначивши, що КВБЗ не підняв ціну після девальвації гривні.

Як повідомив журналістам перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Максим Бланк, також присутній на заході, закупівля даних складів фінансувалася за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг».

«Сума фінансування 400 млн грн під 20% річних на п'ять років без урахування страхування, плюс 1,18% - це вартість страхування», - розповів Бланк.

За даними прес-служби «Укрзалізниці», два швидкісні електропоїзди пройшли всі необхідні випробування і були схвалені міжвідомчою комісією, отримавши дозвіл на експлуатацію ще в 2013 році, але, незважаючи на численні обіцянки попереднього уряду, так і не були придбані.

Під час урочистого заходу було також презентовано новий приміський дизельний поїзд розробки КВБЗ, який повинен пройти випробування на ділянках Карпат.

За словами Бурбака, Мінінфраструктури веде переговори про придбання 15 таких поїздів.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» також задіє на маршруті Київ-Одеса склад швидкісного електропоїзда ЭКр1, який почне курсувати з 1 липня 2014 року.

Довідка УНІАН. Електропоїзд ЭКр1 - міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі в Кременчуці (Полтавська область) у 2011-2012 роках. Поїзд складається з 7 причіпних і 2 головних моторних вагонів і має 609 сидячих місць. Експлуатаційна швидкість поїзда 160-200 км/год.

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ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення "Укрзалізниці".

Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.