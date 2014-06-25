В окупованому Криму збираються у два рази підвищити вартість проїзду в транспорті

Про це повідомив віце-президент «Асоціації автомобільних перевізників» Криму Зіновій Лудчак, передає рупор кримської «влади» «Крыминформ».

«Вартість пасажирських перевезень у Криму в два рази нижча, ніж в середньому по Росії, при цьому основна складова собівартості перевезень, дизельне паливо, вище за ціною. Враховуючи поетапне підвищення рівня соціальних стандартів, вважаємо за необхідне протягом 6 місяців підняти тарифи до рівня Краснодарського краю», - розповів Лудчак.

Як повідомляє «Крым.Реалии», крім того, кримські автоперевізники мають намір звернутися до прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з проханням звільнити їх від сплати кількох видів податків.

Читайте такожУ Криму хочуть прибрати дорожні знаки українською та англійською

«До 1 липня необхідно направити письмове звернення до прем'єр-міністра з проханням звільнити пасажирські автотранспортні підприємства від сплати податку на прибуток, ПДВ, а також ввести мораторій на сплату штрафів і пені з податків», - сказав він.

Читайте такожУ Криму озброєні люди захопили медресе

Лудчак додав, що у зверненні також будуть викладені прохання про підвищення тарифів і забезпечення виплат компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів.