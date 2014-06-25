Перевізники окупованого Криму пересварилися через нові міжміські маршрути

В окупованому Криму створення нових міжміських автобусних маршрутів призвело до конфлікту між перевізниками. Про це в Сімферополі повідомив нелегітимний директор Ялтинської транспортної компанії Зіновій Лудчак, передає сайт "Новини Криму".

«Міністерство транспорту Криму погодило відкриття нових маршрутів з порушенням чинного порядку без проведення відповідної експертизи документів і без вивчення пасажиропотоку, що призвело до конфлікту між перевізниками. Ми вважаємо, що це питання потрібно переглянути, і провести експертизу всіх нововідкритих рейсів», - заявив він.

Читайте такожВ окупованому Криму збираються в два рази підвищити вартість проїзду в транспортіЛудчак також зазначив, що перевізники стурбовані відсутністю страхових компаній в Криму.

«У Криму досі немає жодної російської страхової компанії. Це означає, що на сьогоднішній день ніхто не може гарантувати клієнтам і перевізникам страховий випадок. Поліс купити можна, але при виникненні страхового випадку звертатися фактично нікуди. Так у місцевої компанії, що продає поліси в Криму, немає навіть офісу, а є якісь представники без імені, посади, з мобільними номерами», - розповів Лудчак.

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