У Донецькій області відновили рух поїздів на підірваному терористами перегоні

Залізничники відновили рух поїздів на перегоні Іловайськ – Кутейникове Донецької залізниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту

«Учора ввечері залізничники відновили рух поїздів на перегоні Іловайськ – Кутейникове Донецької залізниці, де 22 червня невстановленими особами було підірвано колію при прямуванні вантажного поїзда», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що «до відновлювальних робіт, що тривали дві доби, було залучено близько 100 залізничників – електрики, колійники, зв’язківці, працівники відбудовних поїздів. Спеціальними засобами було піднято чотирнадцять вагонів, які зійшли з рейок унаслідок підриву»

«Загалом колійникам довелося укласти 250 метрів рейко-шпальної решітки. Відновити рух вдалося 24 червня після 21:00», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 22 червня, о 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове терористи підірвали колію. На момент вибуху по перегону рухався вантажний поїзд № 2921 із вантажем. Внаслідок вибуху зійшли з рейок 14 вагонів.

«Всього путейщикам довелося укласти 250 метрів рельсошпальной решітки. Відновити рух вдалося 24 червня після 21:00», - повідомляє прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, у неділю, 22 червня, в 15:35 на ділянці Іловайськ - Кутейникове терористи підірвали колію. На момент вибуху по перегону рухався вантажний потяг № 2921 з вантажем. В результаті вибуху зійшли з рейок 14 вагонів.