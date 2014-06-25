Підірваний міст на Запоріжжі відновлять за два тижні

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує за два тижні повністю завершити роботи з відновлення залізничного моста на ділянці Оріхівська – Мала Токмачка Придніпровської залізниці, який 24 червня був підірваний невідомими особами.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», фахівці вже завершують проект відновлення моста.

У відомстві зазначили, що, за попередніми підрахунками, вартість нових пролітних будов цього шляхопроводу становитиме щонайменше 3 млн грн, і ще стільки ж коштуватиме їх встановлення.

У повідомленні підкреслили, що з кінця травня цього року це вже не перший пошкоджений залізничний міст.

«У зв'язку з дестабілізацією ситуації в східному регіоні, збільшилася кількість несанкціонованих втручань у роботу залізничного транспорту», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, серед пошкоджених штучних споруд залізничні мости парної та непарної колій через річку Сіверський Донець 942 км перегону Рубіжна – Насвитевичі; залізничний міст 26 км перегону Машчермет – Шпичкине; залізничні мости парної та непарної колії через Сіверський Донецьк 442 км перегону Ямпіль – Сіверськ, а також пішохідний міст на станції Красний Лиман, відзначила прес-служба.

За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість відновлювальних робіт зазначених споруд Донецької залізниці становитиме понад 20 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня о 2:20 до чергової частини Оріхівського РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідомі відірвали міст на виїзді з міста Оріхів у бік села Новоданилівка.

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Через підрив Придніпровська залізниця змінила маршрут курсування пасажирських поїздів №569\570 Харків – Бердянськ – Харків, №211\212 Москва – Бердянськ – Москва і №471\472 Дніпропетровськ, Кривий Ріг – Бердянськ – Дніпропетровськ, Кривий Ріг через Запоріжжя, Федорівку, Великий Токмак, Бердянськ.

«Укрзалізниця» 24 червня за дві доби повністю відновила рух на ділянці Іловайськ-Кутейникове (Донецька обл.) після вибуху залізничної колії, внаслідок якого з рейок зійшло 14 вантажних вагонів.