Сім вибухів за добу сталися на залізничних коліях Донбасу

Так, невідомі особи 24 червня здійснили несанкціоноване втручання в роботу залізниці на перегонах «Горлівка - Пантелеймонівка» і «Горлівка - Новобахмутовка» (на території обслуговування лінійного відділу на станції Микитівка), «Караванна - Частка» (лінійний відділ на станції Донецьк), «Булавін - Дебальцеве» (лінійний відділ на станції Дебальцеве). Події зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 258 Кримінального Кодексу України - терористичний акт.

Про це пише Остров.

В чергову частину лінійного відділу на станції Микитівка надійшло повідомлення від працівників залізниці про пошкодження залізничних колій на перегонах «Горлівка - Пантелеймонівка» о 19.20 і «Горлівка - Новобахмутовка» в 19.49.

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Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що в обох випадках вибухом пошкоджено високовольтні опори, які перекрили шлях. Додатково зруйновано 70 і 15 сантиметрів залізничних рейок.

В чергову частину лінійного відділу на станції Донецьк надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що в 20.06 на перегоні «Караванна - Частка» стався вибух. Слідчо-оперативна група встановила пошкодження лівої і правої нитки головного шляху. Шляхи зруйновані на 50 метрів у довжину.

В чергову частину лінійного відділу на станції Дебальцеве надійшло повідомлення від працівників залізниці про те, що в 22.10 стався вибух на перегоні «Булавін - Дебальцеве». Пошкоджено перший, другий і третій шлях. На місці події працює слідчо-оперативна група.

У всіх випадках постраждалі відсутні. Рух поїздів через перегони призупинено. Проводяться ремонтні роботи.

Вранці 25 червня відбулися вибухи на трьох ділянках залізничних шляхів у місті Горлівка.

В чергову частину лінійного відділу на станції Микитівка в 5.30, 6.55, 7.35 надійшло три повідомлення від працівників залізниці про те, що вибухами пошкоджено два стрілочних перекладу і рейки непарного шляху.

У двох випадках пошкоджені сьомий і дев'ятий стрілочні переводи на станції Доломіт. Збою у русі потягів не було.

В останньому випадку вибухом пошкоджено 4 метра рейок непарної колії на перегоні «Делиивка - Микитівка». Рух поїздів на перегонах призупинено.

На місцях події працює слідчо-оперативна група. Постраждалі відсутні. Проводяться відновлювальні роботи.