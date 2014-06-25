«Укрзалізниця» відправить на відпочинок 15 тис. дітей залізничників

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в поточному році відправити на відпочинок у відомчі дитячі оздоровчі установи близько 15 тис. дітей із сімей залізничників, повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації.

«Планується, що в 2014 році у відомчих дитячих здравницях буде оздоровлено п'ятнадцять тисяч дітей працівників галузі», - повідомляє прес-служба.

Згідно з повідомленням, через анексію Криму діти не зможуть цього року відпочити в таборах «Променистий», «Мрія» і «їм. Юрія Гагаріна», розташованих на півострові.

Крім того, в Донецькій і Луганській областях за бойових дій закрито п'ять відомчих дитячих оздоровниць, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, сьогодні у відомчих оздоровчих дитячих закладах в різних куточках України відпочивають близько 3000 дітей.

Як повідомляв УНІАН, в оздоровчих закладах залізничної галузі в минулому році відпочили і пройшли курс лікування 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників.

У 2013 році "Укрзалізниця" збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць на 8,4% порівняно з 2012 роком - до 5,7 млрд грн.